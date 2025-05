Sexueller Übergriff: Frau in Gartenkolonie überfallen – Zeugen gesucht

Nach einem sexuellen Übergriff auf eine Frau in einem Stellinger Kleingartenverein bittet die Polizei die Hamburger bei der Suche nach dem Täter. Die Tat geschah in der Nacht.

Wie die Beamten sagten, war die 38-Jährige in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Heimweg durch den Veilchenweg in der Kleingartenkolonie „Wasserturm“, da wurde sie „unvermittelt“ von einem Mann in sexueller Absicht angegriffen. Im Verlauf der Tat ließ er von ihr ab und flüchtete.

Angriff in Hamburg-Stellingen

Der Mann ist den Angaben zufolge zwischen 20 und 30 Jahren alt und hat kurze, lockige, braune Haare. Laut Polizei hat er ein „nordafrikanisches Erscheinungsbild“. Er trug eine dunkle Hose, einen dunklen Hoodie und schwarze Sneaker. Während der Tat war sein Gesicht außerdem mit einem dunklen Einweg-Mund-Nasen-Schutz bedeckt.

Die 38-Jährige erstattete später Anzeige. Nun sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. Unter Tel. 4286-56789 oder an einer Wache können Sie sich melden. (prei)