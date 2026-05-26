Mann ins Gebüsch gestoßen: Sexueller Übergriff in Hamburg

Schock in der Nacht: In Altona-Altstadt ist ein 30-Jähriger Opfer eines mutmaßlich sexuellen Übergriffs geworden. Der Täter ist auf der Flucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann am frühen Sonntagmorgen gegen 2.25 Uhr auf der Bernstorffstraße zunächst von einem Unbekannten angesprochen. Kurz darauf soll der Täter ihn plötzlich in ein Gebüsch gestoßen und dort bedrängt haben – offenbar aus sexueller Motivation.

Erst als andere Personen auf die Situation aufmerksam wurden, ließ der Angreifer von seinem Opfer ab und flüchtete in Richtung Stresemannstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

Der Täter wird von der Polizei als 1,90 bis 1,95 Meter groß, kräftig gebaut und dunkelhäutig beschrieben. Er soll kurze Haare („Boxerschnitt“) getragen haben. Auffällig war zudem eine Halskette mit Kreuz und Steinen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 040 4286-56789 zu melden. (rei)