Ein Unbekannter hat eine 23-Jährige auf dem Gelände der Uni Hamburg angegriffen und sexuell bedrängt.

Sexueller Übergriff in Rotherbaum: In der Nacht zu Donnerstag soll ein bislang unbekannter Mann eine 23-jährige Frau auf dem Universitätsgelände an der Grindelallee/Fröbelstraße angegriffen haben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Fachdienststelle für Sexualdelikte des LKA 42 war die Frau am 4. Juni gegen 1.30 Uhr von der Grindelallee kommend über die Fröbelstraße auf ein Universitätsgelände gegangen. Dort näherte sich ihr der Unbekannte von hinten und hielt sie unvermittelt fest.

Im weiteren Verlauf versuchte der Mann, die 23-Jährige zu küssen, und berührte sie unsittlich. Die Frau setzte sich zur Wehr, woraufhin der Täter von ihr abließ. Später erstattete sie am Polizeikommissariat 17 Strafanzeige.

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Sexueller Übergriff in Rotherbaum: So beschreibt die Polizei den Täter

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Der Gesuchte soll männlich, Schwarz und zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Laut Polizei ist er etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Statur sowie schwarze, kurze, gelockte Haare. Er trug eine schwarze Brille und war mit einer sportlichen, dunklen Kapuzenjacke sowie einer dunklen Jogginghose der Marke Kappa bekleidet.

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Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.