Unbekannter lauert Elfjähriger in Treppenhaus auf: 1,90-Mann in neongrün gesucht

Er lauerte im Treppenhaus: Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag in Barmbek-Nord einen sexuellen Übergriff auf ein elfjähriges Mädchen verübt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Tat ereignete sich zwischen 14.40 Uhr und 14.55 Uhr in der Straße Oertzweg. Laut Landeskriminalamt lauerte der Unbekannte dem Kind im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf.

Er griff das Mädchen an und berührte es in eindeutig sexueller Absicht. Anschließend ließ er von der Elfjährigen ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Auffällige Kopfbedeckung: neongrüner Fahrradhelm

Das Kind wandte sich kurz nach der Tat an eine Nachbarin, die sofort die Polizei alarmierte. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter bislang nicht gefasst werden.

Der Gesuchte ist laut Polizei etwa 1,90 Meter groß, schlank und schätzungsweise zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er hat braune Haare und trug zur Tatzeit eine auffällig neongrüne, kurze Hose. Ebenfalls auffällig war seine Kopfbedeckung: ein neongrüner Fahrradhelm. Außerdem hatte er eine schwarze Sonnenbrille auf.

Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. (mp)