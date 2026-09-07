Eine 30-Jährige wartete in Hamburg auf ihre S-Bahn, als ein Mann sie im Intimbereich berühren wollte. Die Polizei nahm den 39-Jährigen fest.

Ein 39-Jähriger soll in der Nacht zu Sonntag eine Frau im S-Bahnhof Elbgaustraße sexuell belästigt haben. Die Bundespolizei nahm den Mann anschließend vorübergehend in Gewahrsam. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Die 30-Jährige wartete nach eigenen Angaben auf dem Bahnsteig auf ihre S-Bahn, wie die Polizei mitteilte. Nachdem ein Zug eingefahren war, soll der 39-Jährige ausgestiegen sein und gezielt versucht haben, die Frau im Intimbereich anzufassen. Sie konnte ausweichen, sodass er nach ihren Angaben lediglich ihren Oberschenkel berührte. Anschließend wandte sie sich an Mitarbeiter der DB Sicherheit und alarmierte die Polizei.

39-Jähriger zu betrunken, um zu gehen

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Eine Streife traf den Tatverdächtigen noch auf dem Bahnsteig an und übergab ihn an die Bundespolizei. Der 39-Jährige war nach Angaben der Beamten so stark alkoholisiert, dass er nicht mehr selbstständig gehen konnte. Ein Atemalkoholtest scheiterte.

Nach ausreichender Ausnüchterung wurde der Mann gegen 4.45 Uhr wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. Die Frau stellte Strafantrag. (rei)