Sexuelle Belästigung im Hauptbahnhof – Zeuge verletzt

In der Nacht zu Samstag kam es an einem Bahnsteig am Hauptbahnhof (St. Georg) zu einer sexuellen Belästigung. Als zwei Zeugen couragiert einschritten, schlug der mutmaßliche Täter zu.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei geschah der Vorfall gegen 0.10 Uhr auf dem Bahnsteig am Gleis 3. Dort soll ein Mann (37) zwei Frauen (19 und 20 Jahre) an den Po gefasst haben. Eine weitere Frau und ein Mann (beide 19), schritten ein und sprachen den Täter an.

Po-Grapscher kam mehrere Stunden in die Zelle

Daraufhin soll der Po-Grapscher dem 19-Jährigen einen Schlag ins Gesicht verpasst haben. Ein in der Nähe befindlicher Sicherheitsmitarbeiter schritt ein und alarmierte die Bundespolizei. Der mutmaßliche Täter kam in Gewahrsam. Er hatte 1,99 Promille und musste die nächsten Stunden in der Zelle verbringen.

Wie die Bundespolizei später mitteilte, wurde auch gegen den 19-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Er hatte, nachdem er von dem Grapscher ins Gesicht geschlagen wurde, zurückgeschlagen.