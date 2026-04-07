Mädchen mitten im Wohngebiet begrapscht: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem in Bramfeld am Karfreitag zwei Männer mit Gummihandschuhen eine 13-Jährige sexuell angegriffen haben. Passanten konnten Schlimmeres verhindern. Die Mutter erstattete Anzeige.

Der Vorfall ereignete sich auf der Straße Am Stühm-Süd neben einem Kirchengebäude. Gegen 21 Uhr sollen die beiden Männer (beide laut Beschreibungen 40 bis 50 Jahre alt) die 13-Jährige auf ihrem Heimweg „in mutmaßlich sexueller Absicht angegangen und unsittlich berührt“ haben, wie die Polizei es schildert.

Überfall auf 13-Jährige: Polizei sucht Handschuh-Täter

Die mutmaßlichen Täter ließen ab, als Passanten sich ihnen näherten, und flüchteten. Die Mutter erstattete Anzeige bei der Polizei. Anhand der Beschreibungen vom Mädchen und Passanten wird mit folgenden Informationen nach den mutmaßlichen Tätern des Überfalls gesucht.

Täter 1:

circa 185 bis 190 cm groß

muskulöse Statur

Tätowierung am Hals

Glatze

bekleidet mit einer dunkelblauen Hose und einer schwarzen Jacke

trug blaue Gummihandschuhe

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Täter 2:

etwa 40 bis 50 Jahre alt

circa 180 cm groß

schlanke Statur

blond

dunkel gekleidet

trug blaue Gummihandschuhe

Die Polizei bittet Zeugen des Überfalls, sich unter Tel. 040/4286-56789 oder bei einer beliebigen Polizeiwache zu melden.