Sexueller Übergriff: Seniorin an der Haustür überfallen

Am Donnerstagabend ist in Altona-Nord eine 70 Jahre alte Frau Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Der Täter ist weiterhin flüchtig.

Nach Angaben der Polizei wurde eine Frau am Donnerstag vergangener Woche gegen 23 Uhr von einem Unbekannten angesprochen, der nach dem Weg fragte. Als sie wenig später die Tür zu ihrem Mehrfamilienhaus an der Arnkielstraße aufschloss, stand der Mann plötzlich hinter ihr und bedrängte sie in sexueller Absicht.

Seniorin leicht verletzt, Täter flüchtig

Die Seniorin rief laut um Hilfe, wodurch Anwohner aufmerksam wurden. Daraufhin ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

Der Gesuchte soll etwa 16 bis 20 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß sein. Er ist schwarz, hat kurze, lockige Haare, eine schlanke bis kräftige Statur und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Nach Polizeiangaben sprach er akzentfreies Deutsch und trug ein weißes, eng anliegendes T-Shirt, eine lange dunkle Hose und weiße Sportschuhe.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter Tel. 040/4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. (apa)