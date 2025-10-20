Mädchen (10) an Bushaltestelle sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Mutmaßliches Sexualdelikt an einer 10-Jährigen: Ein älterer Mann soll ein Mädchen (10) am Samstag an einer Bergedorfer Bushaltestelle unsittlich berührt haben.

Wie die Polizei mitteilte, soll sich das Kind gegen 13.15 Uhr an einer Bushaltestelle am Weidenbaumsweg aufgehalten haben. Dort soll ein Unbekannter das Mädchen angesprochen und mit mutmaßlich sexueller Motivation berührt haben. Kurz darauf flüchtete der Mann in Richtung Wiesnerring.

Bergedorf: Passantin kümmerte sich um verstörtes Mädchen

Eine Passantin wurde auf das verstörte Opfer aufmerksam und begleitete es nach Hause. Von dort rief die Mutter die Polizei. Der Täter soll etwa 65 Jahre alt und circa 1,65 bis 1,70 Meter groß sein. Er hatte hellbraune Haare, ein faltiges Gesicht sowie eine dickliche Statur. Hinweise an Tel. 4286 56789.