Binnen weniger Tage wurden zwei Seniorinnen in Hamburg auf ähnliche Weise beraubt. Dann entdeckte die Polizei zwei Tatverdächtige in einem Bus.

Eine Seniorin ist am Mittwochabend in Eidelstedt überfallen worden. Bei einer anschließenden Fahndung stießen Polizisten auf zwei Tatverdächtige – und fanden Hinweise auf einen zweiten Überfall.

Die 79-Jährige war mit dem Bus nach Hause gefahren und lief gegen 18.30 Uhr von der Haltestelle zu ihrer Wohnung an der Pinneberger Chaussee. Unterwegs überholte sie ein Mann zu Fuß. Plötzlich griff er nach ihrer Halskette, riss sie ihr vom Hals und flüchtete. Die Seniorin blieb bei dem Angriff unverletzt.

Seniorinnen beraubt – gestohlene Halskette bei Mann (27) gefunden

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Mehrere Streifenwagen suchten anschließend nach dem Täter. Polizisten nahmen wenig später einen 20-Jährigen und einen 27-Jährigen in einem Bus vorläufig fest. An dem Platz, an dem die beiden zuvor gesessen hatten, fanden die Polizisten die geraubte Halskette der 79-Jährigen.

Die weiteren Ermittlungen verstärkten den Verdacht, dass der 27-Jährige die Seniorin in Eidelstedt überfallen haben könnte. Auch sein 20 Jahre alter Begleiter steht unter Verdacht. Er könnte bereits am vorherigen Freitag um kurz nach 19 Uhr eine 70-Jährige in der Straße Fahrenort in Lurup auf die gleiche Weise beraubt haben.

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Die beiden Männer wurden am Donnerstag ins Untersuchungsgefängnis gebracht. Ein Richter erließ gegen beide Haftbefehl. (mp)