Seniorin vermisst: Wer hat Kauni aus Hamburg gesehen?

Große Sorge um die Bewohnerin eines Altenheims in Alsterdorf: Seit Montag wird Kauni F. vermisst. Die Seniorin ist trotz der Eiseskälte vermutlich ohne Jacke unterwegs!

Zuletzt gesehen wurde die 73-Jährige in dem von ihr bewohnten Altenheim am Maienweg am Montagmittag gegen 13 Uhr. Laut Polizei hat sie die Anlage mit unbekanntem Ziel verlassen. F. sei seitdem nicht zurück gekehrt. Niemand wisse, wo sie ist.

Alle Suchmaßnahmen der Polizei liefen bisher ins Leere

Das Landeskriminalamt hatte noch am Montag Suchmaßnahmen eingeleitet. Doch sie liefen ins Leere. Deshalb hat die Polizei nun ein Foto der Vermissten veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Das Foto zeigt die 73-Jährige im Rollstuhl sitzend. Tatsächlich sei sie aber ohne das Fahrgestell unterwegs, so die Mitteilung der Polizei. Kauni F. ist 1,58 groß, von sehr hagerer Statur und hat kurze, dunkle Haare. Bekleidet sei die Seniorin mit schwarzen Stiefeln, einer schwarzen Hose und vermutlich ohne Jacke. Wahrscheinlich hat sie ein Trolley dabei.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer (040) 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. (ng)