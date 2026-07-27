Aufregung im Hamburger Stadtteil Niendorf: Eine Frau soll Kinder mit einer Waffe bedroht haben.

Nach einer angeblichen Bedrohung von Kindern hat die Hamburger Polizei vergeblich nach einer Waffe im Haus einer Frau im Stadtteil Niendorf gesucht.

Nach Angaben der Kinder habe die Frau sie möglicherweise mit einer Schusswaffe bedroht, erklärte eine Polizeisprecherin. Zunächst hatte das „Abendblatt” über den Polizeieinsatz berichtet.

Die Beamten wollten den Sachverhalt mit der Frau klären. Hintergrund des Vorfalls könnte auch ein Klingelstreich der Kinder sein, hieß es. Die Beamten hatten anfangs die Spezialeinheit Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) hinzugezogen. (dpa/mp)

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