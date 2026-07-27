Dramatisches Ende eines Klingelstreichs: Die Polizei durchsuchte ein Haus in Niendorf – und wurde fündig.

In diesem Wohngebiet in Niendorf soll eine Seniorin Kinder mit einer Waffe bedroht haben. Screenshot Google Maps

Nachdem sie ihr einen Klingelstreich gespielt hatten, soll eine Seniorin Kinder in Niendorf mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die Polizei stellte mehrere Waffen sicher.

Eine 73-Jährige soll mehrere Kinder – mutmaßlich nach einem Klingelstreich – mit einer Schusswaffe bedroht haben. Am Montagmittag wurde die Polizei alarmiert. Weil die Frau als bewaffnet galt, wurde zwisschenzeitlich auch die Spezialeinheit USE (Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen) hinzugerufen.

Waffen bei Seniorin sichergestellt

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Am Nachmittag hatte es zunächst geheißen, dass keine Waffen bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses der Frau am Bindfeldweg in Niendorf gefunden worden seien, über den das „Abendblatt“ zuerst berichtet hatte.

Diese Angabe wurde am Abend korrigiert: Tatsächlich wurden drei Schusswaffen sichergestellt. Ob es sich um scharfe Waffen handelt und ob die Frau sie legal beitzt, dazu gibt es noch keine offiziellen Angaben.

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