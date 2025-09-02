Frauen überfallen Seniorin in ihrer Wohnung und rauben sie aus

Eine Seniorin ist in Langenhorn in ihrer eigenen Wohnung überfallen und ausgeraubt worden. Die Tat ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstag, das Opfer hat den Überfall aber erst am Montag angezeigt. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach den mutmaßlichen Täterinnen.

Laut Polizei sei die Seniorin (86) am Montag auf dem Revier erschienen und habe angegeben, dass sie von zwei Frauen in ihrer Wohnung an der Straße Rittmerskamp überfallen und ausgeraubt worden sei. Die Täterinnen sollen bei ihr gegen 14 Uhr geklingelt und die 86-Jährige in die Wohnung gestoßen haben, als sie geöffnet hatte.

Täterin hält Opfer fest, Komplizin durchsucht Räume

Eine der Täterinnen soll die Frau festgehalten haben, während ihre Komplizin die Räume durchsuchte. Die Räuberinnen entkamen danach mit einem geringen erbeuteten Geldbetrag. Eine der Frauen ist der Beschreibung nach 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und korpulent. Sie hatte blonde, schulterlange Haare und war mit einer orangen Bluse bekleidet.

Das könnte Sie auch interessieren: Brutaler Überfall: Drei Männer rauben pflegebedürftigen Senior (80) aus

Die Komplizin soll ebenfalls 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß gewesen sein. Sie hatte eine schlanke Statur und war dunkel gekleidet. Hinweise an Tel. 4286-56789.