Seniorin (90) am Jungfernstieg in Not: Polizei greift zu ungewöhnlicher Maßnahme

Spezialaufgabe für die Polizei: In der Nacht zu Freitag hat eine Streife am Jungfernstieg (Neustadt) eine 90 Jahre alte Frau angetroffen. Die Seniorin am Rollator hatte die letzte Bahn verpasst und wusste nun nicht, wie sie nach Hause kommen sollte. Die Beamten griffen zu einer ungewöhnlichen Maßnahme.

Der Vorfall spielte sich gegen 1.30 Uhr im Bereich des Restaurants „Alex“ ab, wo einer Passantin die ziellos mit ihrem Rollator umherirrende Seniorin aufgefallen war. Die besorgte Frau wandte sich an eine Polizeistreife am Jungfernstieg.

Frau irrt mit Rollator am Jungfernstieg umher

Die Beamten sprachen die Seniorin an und erfuhren, dass ihr ein Malheur unterlaufen war: Sie habe mit Freunden im Restaurant „Alex“ gegessen und dabei die Zeit außer Acht gelassen. Als sie ihren Heimweg antreten wollte, stellte sie fest, dass die Bahn bereits Betriebsschluss hatte.

Kurzerhand entschieden sich die Polizisten wegen der Gesamtumstände, die 90-Jährige nach Hause zu bringen. Im Peterwagen ging es dann nach Billstedt, allerdings ohne Sonder- und Wegerechte. „Keine Selbstverständlichkeit, aber in der konkreten Situation entschieden sich die Polizeibeamten, die Frau nach Hause zu fahren“, sagt ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen.