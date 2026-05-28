Seniorin im Rollstuhl überfallen – Täter reißt Goldkette vom Hals

Dreister Raub am helllichten Tag in Eimsbüttel: Ein Unbekannter hat einer 82-jährigen Frau die Kette vom Hals gerissen und ist geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Seniorin war im Rollstuhl am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr gemeinsam mit einer Bekannten am Langenfelder Damm unterwegs, als sich plötzlich ein Mann näherte.

Goldkette vom Hals gerissen

Der Täter riss der Frau unvermittelt eine Goldkette vom Hals und flüchtete anschließend in Richtung Kieler Straße. Die Seniorin blieb bei dem Überfall glücklicherweise unverletzt.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Mann entkommen. Er wird als etwa 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und mit kurzen dunklen Haaren beschrieben.

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Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können. (rei)