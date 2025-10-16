93-Jährige überfallen – Ehemann muss alles mit ansehen

Eine Seniorin ist am Mittwoch in ihrer Wohnung in Schnelsen von einem unbekannten Mann angegriffen und beraubt worden. Ihr auf einen Rollstuhl angewiesener Ehemann musste die Tat hilflos mit ansehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Überfall passierte laut Polizei am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hatte die 93-Jährige nach einem Einkauf ihre Wohnung an der Oldesloer Straße betreten wollen, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde.

Überfall: Frau vor den Augen ihres gehbehinderten Mannes angegriffen

Der Mann folgte der Frau und drängte sie in die Wohnung, als sie die Tür aufgeschlossen hatte. Als er dort den im Rollstuhl sitzenden Ehemann (93) des Opfers sah, griff er die Frau an und entriss ihr ein Armband. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Die 93-Jährige wurde leicht verletzt.

Der Täter ist etwa 1,75 Meter groß und circa 40 – 50 Jahre alt, mit korpulenter Statur und rundem Gesicht. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans und einem dunkelblauen Blouson. Er führte eine Papiertüte sowie einen Blumenstrauß mit sich. Hinweise an Tel. 4286 56789.