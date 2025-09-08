Seniorin (94) von Lkw erfasst – Lebensgefahr

Am Samstagnachmittag wurde eine 94 Jahre alte Fußgängerin in Tonndorf von einem Lastwagen angefahren. Zwei Tage später schwebt sie weiterhin in Lebensgefahr.

Nach ersten Informationen der Polizei war ein 63-jähriger Lkw-Fahrer gegen 16.05 Uhr von einem Betriebsgelände in die Jenfelder Allee eingebogen. An der Einmündung fuhr er bei Grün nach rechts. Dabei erfasste er die Seniorin, die mit ihrem Rollator ebenfalls bei Grün die Straße in Richtung Rahlau überquerte.

Frau schwebt weiterhin in Lebensgefahr

Die Frau stürzte zu Boden und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie noch am Unfallort und brachten sie unter Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei besteht weiterhin Lebensgefahr.

Ein Verkehrsunfallteam der Verkehrsdirektion sicherte die Spuren vor Ort und setzte dabei auch eine Drohne ein. Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreut. (mp)