Seniorin (91) bei Unfall durch die Luft geschleudert – Lebensgefahr

Schwerer Unfall in Hamburg-Tonndorf: Eine 91-jährige Seniorin wurde am späten Samstagnachmittag lebensgefährlich verletzt. Der Autofahrer oder die Autofahrerin floh zunächst.

Die hochbetagte Fußgängerin hatte laut Polizei versucht, den vierspurigen Ölmühlenweg zu überqueren. Dabei wurde sie von dem Wagen erfasst und durch die Luft geschleudert.

Seniorin mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus

Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde die Seniorin ins Krankenhaus gebracht. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fehlte vom mutmaßlichen Unfallverursacher jedoch jede Spur.

Erst etwa anderthalb Stunden nach dem Unfall stellte sich die Person – Alter und Geschlecht gab der Lagedienst der Polizei nicht bekannt – auf einer Polizeiwache, allerdings ohne Auto. Die Polizei ermittelt nun, wo sich der Unfallwagen befindet. Der Ölmühlenweg blieb für die Unfallaufnahme etwa dreieinhalb Stunden lang bis etwa 21.15 Uhr gesperrt.