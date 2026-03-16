Brutaler Raubüberfall: Seniorin (86) schwer verletzt – Hubschraubereinsatz

Brutaler Raubüberfall auf eine Seniorin in Lurup: Ein Unbekannter hat einer 86-Jährigen am Montagnachmittag die Handtasche entrissen. Dabei verletzte er die Frau schwer.

Laut Polizei war die Frau kurz vor 14 Uhr auf der Ueckerstraße unterwegs, als der Täter ihr die Handtasche entriss. Dabei stürzte sie und erlitt schwere Verletzungen.

Raubüberfall: Täter entkommt auf E-Scooter

Nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Es besteht laut Polizei der Verdacht auf einen Bruch des Oberschenkels.

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Der Täter entkam mit der Tasche auf einem E-Scooter. Eine Fahndung, an der auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ beteiligt war, brachte bis zum frühen Abend kein Ergebnis. (tst)