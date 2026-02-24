Seniorin (81) bei Spaziergang überfallen – junger Räuber flieht auf E-Scooter

Eine Seniorin erlebte am Dienstagvormittag einen großen Schock: Die 81-Jährige war in Lurup spazieren, als sie plötzlich von einem jungen Mann überfallen wurde. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, ging die 81-Jährige gegen 11.40 Uhr mit ihrem Gehwagen einen Wanderweg zwischen der Katzbachstraße und dem Friedrichshulder Weg entlang, als sie plötzlich von einem jungen Mann zu Boden gestoßen wurde.

Der Täter, der zwischen 16 und 18 Jahre alt sein soll, habe der Frau daraufhin ihre Handtasche entrissen und sei mit einem dunklen E-Scooter in Richtung Elbgaustraße geflüchtet. Die 81-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Polizei hofft auf Hinweise aus der Öffentlichkeit

Sofort wurde nach dem Tatverdächtigen gefahndet – allerdings ohne Erfolg. Die Polizei hofft daher auf Hinweise aus der Öffentlichkeit. Der Tatverdächtige sei etwa 1,70 Meter groß und habe eine dunkelblaue Jeans, eine dunkelgraue Kapuzenjacke und graue Stiefel getragen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Hinweisstelle der Polizei Hamburg (Tel. 040 4286-56789) oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mp)