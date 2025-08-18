Senioren aufgelauert: Brutale Überfälle am Wochenende

Am Samstag kam es gleich zu zwei brutalen Raubüberfällen auf Senioren: In Altona-Altstadt wurde eine Frau im Rollstuhl überwältigt, in Dulsberg attackierte ein Unbekannter einen 82-jährigen Senior in einer Bankfiliale. Beide Täter konnten fliehen – die Polizei bittet um Hinweise.

Gleich zweimal schlugen Räuber am Samstag in Hamburg zu. In Altona-Altstadt wurde gegen 8.45 Uhr eine 74-Jährige in ihrem Rollstuhl Opfer eines Überfalls. Ein junger Mann riss an ihrer Handtasche, der Rollstuhl kippte um und die Seniorin stürzte. Der Täter griff sich das Portemonnaie, flüchtete zunächst in Richtung Holstenstraße, ließ die Beute aber später fallen.

Ein Zeuge hatte ihn bis in die Kleine Marienstraße verfolgt. Dann wurde er jedoch mit Pfefferspray bedroht und ließ von dem Täter ab. Jetzt bittet die Polizei weitere Zeugen um Hinweise. Der Täter ist laut Polizei zwischen 18 und 20 Jahre alt, schlank und etwa 1,80 Meter groß. Er soll „südeuropäisch“ wirken und ein weißes T-Shirt mit Jeans getragen haben.

Raub in Dulsberg: 82-Jähriger in Bank überfallen

Nur wenige Stunden später, gegen 12.00 Uhr, dann der nächste Raub: Ein Unbekannter attackierte in Dulsberg einen 82-Jährigen im Vorraum einer Bank in der Straßburger Straße. Der Angreifer stieß den Senior zu Boden, schnappte sich dessen EC-Karte und verschwand. Das Opfer blieb unverletzt.

Der Täter soll der Polizeibeschreibung nach eine graue Jogginghose, einen dunkelblauen Hoodie, eine Jacke mit blumenartigen Applikationen, weiße Socken und knöchelhohe Sneaker getragen haben.

Zeugen, die in einem der beiden Fälle Hinweise liefern können, werden gebeten, sich unter (040) 4286-56789 zu melden. (zc)