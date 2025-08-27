Senior von Lkw erfasst – Fuß muss amputiert werden

Tragischer Unfall in Hamburg-Hoheluft: Ein älterer Mann wird von einem Lkw erfasst und schwer verletzt. Sein Fuß muss amputiert werden. Der Fahrer bemerkt den Zusammenstoß erst spät.

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Bushaltestelle „Eppendorfer Weg“ in Hamburg. Ein etwa 70-jähriger Mann trat unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von einem stadteinwärts fahrenden Lastwagen erfasst.

Lkw-Fahrer bemerkte Unfall zunächst nicht – Hoheluftchaussee gesperrt

Wie die Polizei auf MOPO-Anfrage bestätigt, wurde dem Mann der Fuß überrollt – er musste amputiert werden. Der Senior wurde mit schweren Verletzungen ins nahegelegene Universitätsklinikum gebracht.

Die Hoheluftchaussee wurde für den Individualverkehr stadteinwärts voll gesperrt, der Busverkehr konnte jedoch aufrechterhalten werden. Der Lkw-Fahrer bemerkte den Zusammenstoß offenbar zunächst nicht und kam erst rund 200 Meter später zum Stehen. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. (apa)