Senior von hinten attackiert und zu Boden gerissen – wer kennt Täter mit Gipsarm?

Die Polizei sucht Zeugen eines versuchten Raubüberfalls auf einen Senior in Billstedt und bittet um Hinweise auf den Täter. Der 72 Jahre alte Mann wurde von hinten attackiert und zu Boden gerissen.

Die Tat ereignete sich laut Polizei am 30. April dieses Jahres an der Dannerallee Ecke Dietzweg. Dort war ein 72-jähriger Senior auf dem Heimweg, als er plötzlich von einem bislang unbekannten Mann von hinten angegriffen wurde. Der Täter riss den Mann zu Boden und versuchte, ihm das Portemonnaie zu entreißen.

Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf den Täter

Als ihm das nicht gelang, flüchtete er. Der Senior wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Der Täter ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß. Laut Polizei hat er ein südländisches Erscheinungsbild und kurze schwarze lockige Haare. Auffällig ist ein blauer Gips an einem Arm. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (040) 4286 56789 entgegen.