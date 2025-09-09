Kontrolle verloren: Cabrio kracht erst in Mauer, dann in Mercedes

Schwerer Unfall in Groß Flottbek: Der Fahrer eines Cabrio hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, war erst in eine Mauer gekracht und von dort gegen einen Mercedes-SUV geschleudert worden.

Der Unfall passierte laut Polizei gegen 13.40 Uhr auf der Seestraße. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Mann in einem Fiat 500 Cabrio von der Straße abgekommen. Das Auto raste über den Gehweg und krachte gegen eine Mauer. Von dort wurde der Wagen zurückkatapultiert und gegen einen parkenden Mercedes geschleudert. Danach blieb der Fiat auf der Seite liegen.

Feuerwehrleute befreien Unfallopfer aus Cabrio

Feuerwehrleute befreiten den Fahrer über das aufgeklappte Verdeck aus dem Fahrzeug. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr. Zeugen berichteten, dass das Unfallopfer zuvor offenbar recht schnell unterwegs gewesen sein soll.