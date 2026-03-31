Senior überholt an roter Ampel – zwei Verletzte bei Frontalcrash in Hamburg

Bei einem Verkehrsunfall auf der Uhlenhorst sind am Montagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Ein Senior hatte an einer roten Ampel wartende Autos überholt und war frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug gekracht.

Es krachte gegen 20 Uhr auf dem Mundsburger Damm/Höhe Hartwicusstraße. Laut Polizei soll hier ein Ford-Fahrer (82) Autos überholt haben, die an einer roten Ampel standen. Dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Polizei zieht den Führerschein von Senior ein

Sowohl der Senior als auch der Fahrer (36) des anderen Fahrzeugs wurden in ein Krankenhaus gebracht. Weil der 82-Jährige nach MOPO-Informationen psychische Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ihm der Führerschein abgenommen. Das Verkehrsunfall-Team der Polizei ermittelt.