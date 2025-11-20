Mercedes-Fahrer auf Abwegen: Huch, wie kommt er denn dahin?

Kurioser Zwischenfall im Treppenviertel: Ein Senior hatte sich am Mittwochabend mit seinem Auto auf einer Treppe verkantet – und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei wurde gegen 19.50 Uhr zur Straße Baurs Park gerufen, weil ein älterer Autofahrer auf der Treppe festhing und nicht mehr vor oder zurückkam, so ein Sprecher des Lagezentrums. Wie genau er in dieser misslichen Lage landete, ist unklar.

Der Wagen verkantete sich auf einer Treppe. TV-NewsKontor Der Wagen verkantete sich auf einer Treppe.

Der Wagen konnte anschließend abgeschleppt werden. Der Mann wurde nicht verletzt, war laut Polizei aber leicht unterkühlt, weil er zu lange in der Kälte gewartet hatte. (mp)