Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Betrug – zwei Männer in U-Haft

Dank eines aufmerksamen Bankmitarbeiters konnte die Polizei in Blankenese einen Senior vor Schlimmerem bewahren. Zwei Betrüger hatten versucht, den Mann um sein Erspartes zu bringen – jetzt sitzen sie in Untersuchungshaft.

Laut Polizei hatte ein Bankmitarbeiter gemeldet, dass ein 82-jähriger Kunde einen ungewöhnlich hohen Geldbetrag von seinem Konto abheben wollte. Die Beamten reagierten sofort und sprachen den Senior an. Der erklärte, er habe einen Anruf erhalten, in dem vor einer Einbruchsserie in seiner Nachbarschaft gewarnt wurde. Man habe ihm angeboten, sein Geld in Sicherheit zu bringen.

Zivilfahnder postieren sich am Ort der Geldübergabe

Im Gespräch erfuhren die Polizisten außerdem, dass der 82-Jährige bereits wenige Tage zuvor aus demselben Grund Wertgegenstände an die Anrufer übergeben hatte. Daraufhin wurden Zivilfahnder eingeschaltet, die sich zum vereinbarten Zeitpunkt am Ort der geplanten Geldübergabe postierten.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgerin abgezockt! Doch bei Anneliese B. waren die Betrüger zu gierig

Vor Ort nahmen die Fahnder einen 17-jährigen Verdächtigen fest, kurz darauf auch seinen mutmaßlichen Komplizen (21). Beide wurden in Untersuchungshaft gebracht. Nun wird geprüft, ob die Männer auch für weitere Betrugsfälle in Frage kommen.