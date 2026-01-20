Senior in Hamburg vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Seit Samstagmorgen wird der 74-jährige Muriz C. aus Neugraben-Fischbek vermisst. Weil alle bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Erfolg führten, veröffentlichte die Polizei nun ein Foto des Seniors.

Laut Polizei soll der Senior seine Wohnung am Neckersstücken gegen 8.30 Uhr mit unbekanntem Ziel verlassen haben und ist seitdem verschwunden. Er benötigt dringend Medikamente.

Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten

Der Gesuchte ist 1,67 Meter groß, hat eine kräftige Statur und eine graue Halbglatze. Bekleidet ist er mit einem hellen Holzfällerhemd, einer weißen Leinenhose sowie grauen Turnschuhen mit orangefarbenem Nike-Logo.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Muriz C. gesehen hat oder Angaben zum Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 4286 56789 zu melden.