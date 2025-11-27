Ein 86-Jähriger hat am frühen Donnerstagnachmittag mit seinem Renault Twingo einen Laternenmast an der Friedrich-Ebert-Straße (Niendorf) umgefahren. Durch den Unfall kam es zu einem langen Rückstau und sogar zu einem zweiten Unfall. Der Mann wurde leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 14 Uhr am Donnerstagnachmittag. Der 86-Jährige kam aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Laternenmast. Dabei fiel das Leuchtteil auf die Fahrbahn. Das teilte der Polizei-Lagedienst der MOPO mit.

Unfall in Niendorf: langer Stau

Kurz darauf konnte ein Fahrzeug der Hamburger Energiewerke nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es fuhr über das herabgestürzte Lichtelement und riss sich dabei die Ölwanne auf.

Das könnte Sie auch interessieren: Die TikTok-Fälscher aus dem Einbürgerungs-Skandal

Der Rentner wurde leicht verletzt, die Insassen des zweiten Fahrzeugs blieben unverletzt. Nach Angaben der Polizei sorgten die beiden Unfälle für einen langen Rückstau auf der vielbefahrenen Friedrich-Ebert-Straße. Der Unfallverursacher wurde ins Krankenhaus gebracht. (prei)