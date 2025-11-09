Unfall in Hausbruch: Ein 76-jähriger Senior ist am Sonntag mit seinem Auto gegen eine Laterne gefahren. Er kam in ein Krankenhaus.

Es krachte gegen 17 Uhr auf dem Ehestorfer Heuweg. Der 76-Jährige war in Richtung der Cuxhavener Straße unterwegs. In einer Verschwenkung für eine Mittelinsel fuhr der Mann geradeaus weiter, er erfasste ein Verkehrsschild und prallte gegen eine Laterne.

Unfall in Hausbruch: Mann klagt über Schmerzen in der Brust

Der Senior wurde durch den Aufprall verletzt und musste von Rettungskräften versorgt werden. Offenbar klagte der Verletzte über Schmerzen in der Brust. Ob diese durch den Unfall verursacht wurden oder zu dem Unfall geführt haben, ist unklar. Der Verletzte wurde in ein Harburger Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr hat an der Unfallstelle auslaufende Betriebsstoffe abgestreut. Während der Bergung musste der Ehestorfer Heuweg einseitig gesperrt werden. Sowohl das Verkehrsschild als auch die Straßenlaterne wurden beschädigt. (kl)