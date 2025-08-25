Senior aus Langenhorn vermisst: Wer hat Werner gesehen?

Ein 88-Jähriger aus Langenhorn wird seit Samstag vermisst. Werner Hannemann verließ gegen 13.45 Uhr nach einer ambulanten Behandlung ein Krankenhaus an der Tangstedter Landstraße – ohne, wie abgesprochen, auf seine Angehörigen zu warten. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Der Senior ist an Demenz erkrankt und nicht dem Wetter entsprechend gekleidet. Er wird beschrieben als etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, kräftig, mit kurzen grauen Haaren. Zuletzt trug er ein beige kariertes Hemd, blaue Jeans und braune Halbschuhe.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise. Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, soll sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon melden – oder im Notfall sofort den Polizeinotruf 110 wählen. (km)