Plötzlich verschwand er aus dem Seniorenheim: 84-Jähriger in Hamburg vermisst

Seit Freitag wird der Senior Manfred Norbert Erich Adelt aus Wilhelmsburg vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach dem Mann um Mithilfe.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der 84-Jährige zuletzt am frühen Freitagmorgen in einem Zimmer eines Pflegeheims an der Julius-Ertel-Straße gesehen. Seither fehlt von dem Senior jede Spur. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr Adelt in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte.

Der Vermisste ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß mit schlanker Figur. Er trägt eine Glatze mit wenigen grauen Haaren. Bekleidet war er zuletzt mit einer dunklen Jacke, blauen Jeanshose und dunklen Slipper-Schuhen. Wer den Senior sieht, wird gebeten, sich unter Tel. (040) 4286 56789 oder den Notruf 110 zu melden.