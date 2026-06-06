Männer machen Selfies im Gleisbett – mit schwerwiegenden Konsequenzen

Mitten in der Nacht Selfies im Gleisbett der Bahn zu machen, ist keine gute Idee – erst recht nicht, wenn man per Haftbefehl gesucht wird: Bundespolizisten nahmen einen Mann in der Nacht zu Samstag am Bahnhof Rahlstedt fest.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei seien gegen 0.30 Uhr am Bahnhof Rahlstedt Personen im Gleis gemeldet worden. Daraufhin wurde bis zum Eintreffen der Beamten veranlasst, dass Züge ihre Fahrt verlangsamen sollen, um im Notfall rechtzeitig zum Stehen kommen zu können.

Männer im Gleisbett: Züge verlangsamen Fahrt

Als die Bundespolizisten am Einsatzort eintrafen, entdeckten sie vier Männer am Bahnsteig. Alle wurden überprüft. Dabei kam heraus, dass einer von ihnen, ein 28-Jähriger, von ihnen per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft.

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Weitere Ermittlungen ergaben, dass einer aus der Gruppe auf die Gleise gestiegen war, um Selfies von sich und seinen Kumpels anzufertigen. Dadurch war der eigentliche Einsatz ausgelöst worden.