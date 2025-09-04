Polizei macht brisanten Fund bei Kontrolle – SEK stürmt Wohnung in Hamburg

Schwer bewaffnete Polizisten des SEK haben eine Wohnung in der Neustadt gestürmt. Die Spezialeinheit unterstützte Beamte des Drogendezernats. Zuvor hatten die Fahnder bei einer Kontrolle einen brisanten Fund gemacht.

In der Nacht stoppten Polizisten ein Auto an der Mecklenburger Straße in Rahlstedt. Der 24-jährige Fahrer versuchte zunächst, zu Fuß zu flüchten, und warf dabei eine Sporttasche weg. Er konnte jedoch kurz darauf festgenommen werden.

Maschinenpistole und volles Magazin sichergestellt

In der Tasche entdeckten die Beamten eine scharfe Maschinenpistole. Der 24-Jährige wurde festgenommen und kam vor den Haftrichter. Dieser erließ Haftbefehl. Kurz darauf wurde die Wohnung des Mannes am Michel gestürmt. Dort fanden die Beamten ein volles Magazin sowie Drogen.