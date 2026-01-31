mopo plus logo
Das SEK rückte zu einem Haus in Tonndorf aus.

Das SEK rückte zu einem Haus in Tonndorf aus.

  • Tonndorf

SEK stürmt Einfamilienhaus: Mann festgenommen

SEK-Einsatz in Tonndorf: Schwerbewaffnete Einsatzkräfte stürmten am Freitagabend ein Einfamilienhaus. Die Hintergründe sind noch unklar.

Gegen 22 Uhr verschaffte sich das Spezialeinsatzkommando Zugang zu einem Haus in der Straße am Ellerneck, wie es von der Polizei am Samstag hieß.

Die Polizei war mehrere Stunden lang vor Ort, ein Mann wurde festgenommen. Zu den Hintergründen des Einsatzes will die Polizei sich zum aktuellen Zeitpunkt bislang nicht äußern. (mp)

