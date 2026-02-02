SEK-Einsatz sorgt für Aufregung in Hamburgs Süden

Große Aufregung in Wilhelmsburg. Dort war am Donnerstagnachmittag das Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei vor Ort. Und das aus gutem Grund.

Gegen 16 Uhr trafen die Beamten an einem Mehrfamilienhaus in der Georg-Wilhelm-Straße ein. Dort sollte eine Durchsuchung im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts auf illegalen Waffenbesitz durchgeführt werden, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Das SEK war vor Ort, um gegebenenfalls zu unterstützen.

Das könnte Sie auch interessieren: 1,4 Promille am Steuer, Führerschein weg: HSV suspendiert Dompé!

Zwar wurde eine Person in der Wohnung angetroffen, nicht aber der Gesuchte. Ob die Durchsuchung erfolgreich war, ist noch nicht bekannt.