Eine aufmerksame Nachbarin schlägt Alarm, nachdem sie verdächtige Geräusche hört. Die Polizei nimmt einen Mann fest – und rückt mit einem Spezialeinsatzkommando an.

Ein mutmaßlicher Einbruch in ein leerstehendes Haus hat am Sonntagabend einen größeren Polizeieinsatz im Hamburger Stadtteil Billstedt ausgelöst. Auch das SEK (Spezialeinsatzkommando) war vor Ort.

Eine aufmerksame Nachbarin hatte gegen 19.40 Uhr das Klirren eines Fensters gehört und wenig später ein abgestelltes Fahrrad vor dem leerstehenden Nachbarhaus im Achsumer Weg entdeckt. Ihr Sohn verständigte daraufhin die Polizei.

Die Einsatzkräfte trafen kurz darauf einen mutmaßlichen Einbrecher auf dem Grundstück an und nahmen ihn vorläufig fest. Da die Beamten Hinweise erhielten, es könnte sich noch ein bewaffneter Komplize im Gebäude aufhalten, sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab und zog das SEK hinzu. Die Spezialkräfte durchsuchten das Gebäude – fanden jedoch keine weitere Person.