SEK-Einsatz in Hamburg: Mann wird vor Schreck bewusstlos

Große Aufregung in Horn: Am Donnerstag um kurz vor 17 Uhr rückte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Hamburger Polizei zu einem Einsatz an der Washingtonallee aus. Der Verdächtige hatte damit offensichtlich nicht gerechnet.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage mitteilte, hatte es im Vorfeld offenbar Beziehungsstreitigkeiten zwischen dem Mann und einer Frau gegeben. Sie hatte sich nach Drohungen bei der Polizei gemeldet. Der Verdächtige soll zuvor außerdem versucht haben, gewaltsam in ihre Wohnung einzudringen.

SEK stürmt Wohnung in Horn – Verdächtiger wird bewusstlos

Am Nachmittag suchte das SEK schließlich seinen Wohnsitz in der Washingtonallee auf. Wegen des Verdachts auf illegalen Waffenbesitz durchsuchten die Spezialbeamten seine Wohnung. Dabei wurde nach Angaben der Polizei eine Schreckschusswaffe gefunden.

Festgenommen wurde der Verdächtige zwar nicht, er wurde aber vor Schreck bewusstlos. Eine Notärztin und die Besatzung eines Rettungswagens mussten den Mann vor Ort behandeln. Der Einsatz war nach etwa einer halben Stunde beendet. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen. (mhö)