SEK-Einsatz in Altona: Mann randaliert auf Balkon

SEK-Einsatz mitten in Altona-Nord: Ein Mann fiel am Sonntag auf, weil er mit einem langen, spitzen Gegenstand auf seinem Balkon herumfuchtelte. Am Ende stürmte das Spezialeinsatzkommando die Wohnung.

Die Polizei wurde gegen 11 Uhr von einer Anwohnerin in die Felicitas-Kukuck-Straße gerufen, weil ein junger Mann mit einem länglichen, spitzen Gegenstand auf dem Balkon randalierte, so ein Polizeisprecher.

Das könnte Sie auch interessieren: Kanu-Chaos am Kuhmühlenteich: Keiner kümmert sich

Die Streifenpolizisten wurden von schwer bewaffneten Kollegen eines Spezialeinsatzkommandos unterstützt. Sie stürmten in die Wohnung und nahmen den Mann in Gewahrsam. Laut dem Polizeisprecher befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde einem Amtsarzt vorgestellt und nach der Begutachtung wieder entlassen. (zc)