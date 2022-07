Seit Wochen vermisst: Frau sucht verzweifelt ihren Vater – und bittet um Hilfe

Heinz Bügel ist 80 Jahre alt, ein liebevoller Mann, Vater und Großvater. Gesellig, nett, redselig, höflich. Ein Ur-Wilhelmsburger und Ex-Radsportler, so beschreiben ihn Familie und Freunde. Heinz Bügel ist aber auch krank, leidet an Demenz, lebt in einer Rahlstedter Pflegeeinrichtung – und ist seit Wochen verschwunden. Tochter Swantje Fuchs (53) versucht nun, ihren Vater zu finden. Sie hofft auch auf die Hilfe aller Hamburger.

Schlank ist der 80-Jährige, grauhaarig. Er müsste noch immer eine Schorfwunde am Nasenrücken haben, von einem Sturz kurz vor seinem Verschwinden. Er trägt vermutlich ein rot-schwarz-kariertes Hemd und ist laut Polizei „orientierungslos und findet allein nicht zurecht“.

Hamburg: Tochter sucht ihren Vater – und bittet um Hilfe

Seit dem Nachmittag des 23. Junis – ein Donnerstag – wird der Rentner vermisst. Zuletzt war er in dem Heim an der Straße Am Hegen gesehen worden.

Swantje Fuchs erinnert sich an die Nachricht: Sie sei auf Dienstreise gewesen, als ihre Mutter sie anrief und sagte, dass ihr Vater weg sei. „Das kann nicht sein, dachte ich“, sagt sie im MOPO-Gespräch. Sie habe sich sofort auf den Weg aus Schleswig-Holstein nach Hamburg gemacht. „Ich war da, als mit einem Spürhund gesucht wurde.“

Heinz Bügel war passionierter Radfahrer, nahm mehrmals auch an den Cyclassics teil.

Bereitschaftspolizisten durchsuchten wiederholt den Bereich rund um die Rahlstedter Pflegeeinrichtung, auch angrenzende Gärten und Waldstücke wurden durchforstet – ohne Ergebnis.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Bügel war, so erzählt es seine Tochter, schon am Vortag seines Verschwindens kurz weg gewesen. „Ein paar Tage davor war er sogar über Stunden weggeblieben.“ Ihre Mutter kämpfe mit dem Frust darüber, dass seitens des Heims nicht besser auf ihren Ehemann geachtet wurde. Die Tochter selbst habe Verständnis für akuten Personalmangel in der Pflege, wünscht sich eher von der Polizei mehr Hilfe, glaubt aber, dass diese an ihre Grenzen gekommen sei.

Heinz Bügel verschwand aus einer Senioreneinrichtung in Rahlstedt.

Die Hamburger Polizei versichert auf MOPO-Nachfrage, dass die Öffentlichkeitsfahndung weiter Bestand habe, die örtliche Kripo (LKA 151) ermittle und sie weiter intensiv nach dem Mann suche. Bisher gebe es keine Hinweise auf ein Verbrechen.

Das könnte Sie auch interessieren: Auto rast in Familie: Mutter bangt um Tochter (2) und Lebensgefährten

Fuchs, ihre Familie und Freunde suchen nun auch eigenständig nach ihrem Vater, hängen in der gesamten Stadt Fahndungszettel auf, starten Aufrufe über Social-Media-Kanäle, haben auch die Hilfe von Hinz&Kunzt zugesichert bekommen. Beim Deutschen Roten Kreuz haben sie nach Spürhunden gefragt: „Man sagte uns aber, dass es wegen der Witterung nicht mehr helfen würde.“ Sie wünschte, am Tag des Verschwindens hätte man mit mehr Hunden nach ihrem Vater gesucht.

Mit diesen Fahndungszetteln sucht die Familie stadtweit nach Heinz Bügel.

Besonders ärgerlich: Nach dem mehrmaligen Ausbüxen ihres Vaters aus dem Heim sei die Familie eigentlich gerade dabei gewesen, sich über alternative Sicherheitsmaßnahmen zu informieren. Fuchs: „Wir wollten gucken, ob und wie wir ihn etwa mit einem Peilsender ausstatten könnten. Doch da war es schon zu spät …“

Tochter bittet Hamburger um Hilfe

Die Tochter bereitet sich auf das Schlimmste vor, will die Hoffnung aber nicht aufgeben: „Ich hoffe einfach, dass die ganze Bevölkerung vielleicht noch einmal ganz genau hinschaut. Vielleicht wird mein Vater ja irgendwo wiedererkannt.“ Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle.