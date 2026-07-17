Ein Teenager aus Eimsbüttel wird seit Tagen vermisst. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Wer hat Samir Sebastian M. gesehen? Der 14-Jährige aus Eimsbüttel wird seit Sonntag vermisst. Nun sucht die Polizei öffentlich nach dem Jungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Teenager am Sonntagmorgen sein Elternhaus in der Amandastraße – seitdem fehlt von ihm jede Spur. Da die Polizei nicht ausschließt, dass sich der 14-Jährige mittlerweile auch außerhalb von Hamburg aufhalten könnte, wird jetzt öffentlich nach ihm gesucht.

14-Jähriger aus Eimsbüttel vermisst: Polizei hofft auf Zeugenhinweise

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Der Vermisste ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, hat dunkle Haare und trägt weiße Sneaker. Zudem trage er eine „Louis Vuitton“-Tasche mit sich, teilte die Polizei mit.

Wer weiß, wo sich der Teenager aufhält, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei (040/4286-56789) oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wird der Vermisste gesehen, sollte direkt der polizeiliche Notruf unter 110 gewählt werden. (mp)