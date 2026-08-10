Er landete aus Istanbul am Hamburger Flughafen – dann klickten die Handschellen. Warum der 32-Jährige schon so lange gesucht wurde.

Beamte der Bundespolizei führen an einem Gate am Flughafen eine Einreisekontrolle durch. Boris Roessler

Sechs Jahre lang wurde nach ihm gesucht – nun endete seine Reise am Hamburger Flughafen: Bundespolizisten haben am Donnerstagabend einen 32-Jährigen festgenommen, gegen den ein europäischer Haftbefehl vorlag.

Der deutsche Staatsangehörige war am 6. August aus Istanbul am Hamburg Airport angekommen. Gegen 21.30 Uhr überprüften ihn Beamte der Bundespolizei bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle.

Hamburg: Mann eigentlich zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt

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Dabei stellte sich heraus, dass der 32-Jährige seit Juli 2020 mit einem europäischen Haftbefehl des Amtsgerichts Hamburg-Altona gesucht wurde. Hintergrund sind mehrere Straftaten aus den Jahren 2016 und 2017. Der Mann war deswegen rechtskräftig zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

Zu den Taten zählen Fahren ohne Fahrerlaubnis, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr, Urkundenfälschung, gefährliche Körperverletzung, Diebstahl und Beleidigung.

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Der 32-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. (nf)