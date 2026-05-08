Seit fast einer Woche vermisst! Wer hat Jakob S. gesehen?

Seit ungefähr einer Woche wird Jakob S. aus Langenhorn vermisst. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach dem 35‑Jährigen.

Am Freitagnachmittag, dem 1. Mai, soll er seine Wohneinrichtung im Suckweg in Langenhorn verlassen haben. Seitdem fehlt jede Spur von ihm.

Polizei kann Eigengefährdung des Vermissten nicht ausschließen

Da die Polizei eine Eigengefährdung für den Vermissten nicht ausschließen kann, wird nun die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten. Der Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Meist hat er seine blonden Haare in einem Dutt. Er soll zuletzt einen weinroten Pullover, eine Jeans und Turnschuhe getragen haben.

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Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten hat, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer (040) 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Mann auf der Straße sehen, kann auch der Polizeinotruf 110 gewählt werden.