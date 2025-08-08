Seit einem Jahr haut sie immer wieder ab: Hamburgs Serienausreißern Aaliyah (12)

Die Serienausreißerin Aaliyah (12) ist wieder da. Sie war in den vergangenen Wochen mehrere Male nicht nach Hause nach Wilhelmsburg zurückgekehrt. Auf ihren Touren reiste sie sogar in andere Bundesländer.

Fünf Tage fahndeten die Beamten zuletzt nach der Zwölfjährigen, die seit einem Jahr immer wieder von zu Hause ausreißt und dies am 11. Juli wieder tat – kurz nachdem sie erst wieder zur Mutter gebracht worden war.

Aaliyah haut immer wieder von zu Hause ab

Wie erst jetzt bekannt wurde, erkannte ein Passant das Mädchen am 16. Juli in Eidelstedt und rief die Polizei. Die Beamten brachten Aaliyah zurück zu ihrer Mutter. Es habe keine Hinweise auf eine Straftat gegeben, so eine Polizeisprecherin. Warum das Mädchen immer wieder von zu Hause ausreißt, dazu gibt es derzeit keine Informationen.

Schon im Mai, Juni und Anfang Juli gab es Einsätze, weil das Mädchen vermisst worden war. Sie gab meistens an, das Haus zu verlassen, um zur Schule zu gehen. Doch dort kam sie nie an. Auch an ihr Handy ging sie nicht.

Einmal wurde das Mädchen in Bremerhaven angetroffen und in die Obhut des Jugendamts übergeben.