Seien Sie misstrauisch!: Hamburgs Polizei warnt: Vorsicht, Trickbetrüger unterwegs

Immer wieder versuchen Trickbetrüger vor allem ältere Menschen übers Ohr zu hauen. Die Kriminellen geben sich als Verwandte oder Handwerker aus, um so an die Ersparnisse der Senioren zu kommen. Die Polizei hat jetzt noch einmal eine Warnung abgegeben: Seien Sie misstrauisch!

Die Maschen der Trickbetrüger sind grundsätzlich bekannt. Die Untäter geben sich am Telefon als Verwandte aus, die Geld benötigen, und lassen die Beute dann von einem vorgeblichen Freund abholen. Oder sie verkleiden sich als Handwerker und verlangen horrende Summen für angeblich notwendige Routinearbeiten, die direkt an der Tür vereinbart werden.

Handwerker und Nichte: Betrüger nutzen Vertrauen ihrer Opfer aus

Der ersten Masche fiel gestern Nachmittag eine 85-Jährige aus Kirchwerder zum Opfer. Die Frau erhielt einen Anruf von einer Betrügerin, die sich als die Nichte des Opfers ausgab. Sie gab an, für den Kauf einer Wohnung 25.000 Euro zu benötigen. Als die Seniorin antwortete, dass sie so viel Geld nicht habe, fragte die falsche Nichte nach Goldbarren. Die vierstellige Summe, die die Rentnerin aufbringen konnte, ließ die falsche Nichte dann von einem angeblichen Freund abholen. Als die Betrügerin noch einmal anrief, wurde die 85-Jährige misstrauisch und rief ihre echte Nichte an. Da war klar: Sie wurde das Opfer von Betrügern.

Nur Stunden zuvor klingelte ein angeblicher Handwerker an der Tür eines ebenfalls 85-Jährigen. Der Mann gab an, die Heizung überprüfen zu müssen. Da wegen eines Wasserschadens bereits Handwerker in der Wohnung waren, schöpfte der Senior keinen Verdacht und ließ den Mann in die Wohnung. Dort entdeckte der 85-Jährige kurze Zeit später, wie der falsche Handwerker den Versuch unternahm, eine Geldkassette aufzubrechen. Als er den Betrüger darauf ansprach, bedrohte ihn der Mann. Die anderen Handwerker hatten die Tat nicht bemerkt. Der Senior war so eingeschüchtert von dem Vorfall, dass es erst zur Anzeigenerstattung kam, als eine Pflegekraft, die am Abend vorbeikam, die Geldkassette entdeckte und ihn darauf ansprach.

Die Polizei rät: