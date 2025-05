Segler in Not: Boot gekentert – Großeinsatz auf der Elbe

Die Jolle des Sportlers kenterte in der Elbe. Die Polizei schließt nicht aus, dass böiger Wind zum Notfall führte.

Ein in Hamburg in die Elbe gefallener Segler ist laut Polizei von einem Kleinboot gerettet worden. Die Jolle des Seglers sei gekentert, sagte der Polizeisprecher. Es werde nicht ausgeschlossen, dass bö­iger Wind zu dem Notfall führte. Der Vorfall habe sich am Nachmittag etwa auf Höhe des Hafens Teufelsbrück (Bezirk Altona) ereignet.

Ob sich weitere Segler auf dem Boot befanden, ist der Polizei nicht bekannt. Niemand sei verletzt worden. Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft waren im Einsatz. Zunächst berichtete das „Abendblatt“. (dpa)