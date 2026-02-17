Segelyacht gesunken: Diesel im Harburger Hafen ausgelaufen

Einsatz in Harburg: Seit 11.55 Uhr ist die Feuerwehr im Überwinterungshafen am Dampfschiffsweg im Einsatz. Hier ist eine etwa sieben Meter lange Segelyacht im Hafenbecken gesunken.

Dabei trat eine größere Menge Diesel aus, weshalb Ölschlängel zur Sicherung ausgebracht wurden.

Taucher, Spezialpumpen und ein Eisbrecher unterstützen die aufwendigen Bergungsarbeiten, die noch einige Zeit andauern werden. Die Ursache ist derzeit noch unklar.