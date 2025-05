Segelboot in Flammen – Yachtbesitzer hilft Einsatzkräften

Schwieriger Einsatz für die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag in Rothenburgsort: Auf dem Billekanal war ein Segelboot in Brand geraten. Es lag allerdings so abgelegen, dass die Feuerwehr Mühe hatte, die Flammen zu löschen.

Der Einsatz begann laut Feuerwehr gegen 3.15 Uhr. Über den Notruf wurde ein brennendes Segelboot auf dem Wasser in Höhe der Großmannstraße gemeldet. Die Retter der nahegelegenen Feuerwache waren rasch vor Ort. Sie sahen die Flammen, konnten jedoch zunächst nichts tun.

Yachtbesitzer zieht brennendes Segelboot zum Steg

Das Boot lag an einer Stelle ohne ordentliche Zuwegung. Ein Yachtbesitzer, der auf den Einsatz aufmerksam wurde, kam zur Hilfe. Er vertäute das brennende Boot und zog es zu einem Steg, wo Feuerwehrleute warteten. Trotz intensiver Löschversuche wurde das Boot durch die Flammen zerstört und versank im trüben Wasser. Verletzte gab es zum Glück nicht.