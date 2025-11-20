Rolex, Audi und jede Menge Geld: Polizei pfändet Vermögen eines Drogendealers

Bargeld, Kryptowährungen, Luxusautos: Die Polizei Hamburg hat in den vergangenen Tagen das sechsstellige Vermögen eines verurteilten Drogendealers beschlagnahmt.

Auf der Suche nach dem Vermögen durchkämmten Beamte in der vergangenen Woche am Dienstag und an diesem Montag Wohnungen in Jenfeld und Norderstedt sowie Bankschließfächer in Poppenbüttel, Wandsbek und Barmbek-Nord. Geld und Wertsachen des Verurteilten sollen nun in die Staatskasse fließen, bestätigt nun die Polizei.

385.000 Bargeld, Audi, BMW und teure Uhren

Der 43-jährige Deutsche war 2021 wegen Handels mit rund 255 Kilogramm Marihuana zu knapp vier Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem ordnete das Gericht die Einziehung des – durch die Straftaten erwirtschafteten – Vermögens an.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden jetzt rund 385.000 Euro Bargeld, 330.000 Euro in Kryptowährungen sowie ein Audi und ein BMW sichergestellt. Schon im Mai hatten die Beamten bei einer Ausreise des Mannes vom Hamburger Flughafen unter anderem eine Rolex-Uhr, teure Taschen und 11.550 Euro Bargeld beschlagnahmt. (mp)